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Правительство разрешило Укрзализныце потратить до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства

Правительство разрешило Укрзализныце потратить до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства

Киев  •  УНН

 • 2917 просмотра

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Кабмин разрешил «Укрзализныце» потратить 7,77 млрд грн на критически важные работы в условиях военного положения. Средства пойдут на капремонт путей, развитие пограничной инфраструктуры и другие важные проекты.

Кабинет министров Украины разрешил АО "Укрзализныця" потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

"Правительство разрешило "Укрзализныце" потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы", - написал Гончаренко.

Он отметил, что средства должны пойти на:

  • Капремонт путей, вагонов и локомотивов - 2 млрд грн
    • Развитие железной дороги на границе - 738 млн грн
      • Безопасность и защиту персонала - 213 млн грн
        • Завершение старых проектов - 1,6 млрд грн

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          Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что речь идет об утвержденном Перечне направлений капитальных инвестиций, финансирование которых разрешается осуществлять акционерному обществу "Украинская железная дорога" в 2025 году в условиях действия правового режима военного положения на период до утверждения финансового плана общества, в который, среди прочего, включены:

          • капитальный ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов, а также закупки и замена рельсов на главных направлениях железнодорожного сообщения (174 километра), мероприятия по развитию пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска (контроля) через государственную границу Украины;
            • мероприятия по выполнению программ безбарьерности и доступности для пассажиров, автоматизации и повышения производительности;
              • капитальный и текущий ремонт тягового и самоходного подвижного состава;
                • проекты развития железнодорожной инфраструктуры (пути шириной 1435 миллиметров) в Закарпатской, Львовской и Черновицких областях;
                  • капитальный ремонт вагонных замедлителей, объектов сигнализации, централизации и блокировки, связи, а также средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава;
                    • капитальный и деповской ремонт пассажирских вагонов и скоростного подвижного состава;
                      • капитальный ремонт пригородного пассажирского подвижного состава и т.д.

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                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

                        Экономика
                        aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
                        ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
                        ukrainaУкраина

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