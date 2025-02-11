Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти
Київ • УНН
Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 7,77 млрд грн на критично важливі роботи в умовах воєнного стану. Кошти підуть на капремонт колій, розвиток прикордонної інфраструктури та інші важливі проєкти.
Кабінет міністрів України дозволив АТ "Укрзалізниця" витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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"Уряд дозволив "Укрзалізниці" витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи", - написав Гончаренко.
Він зазначив, що кошти мають піти на:
- Капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн
- Розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн
- Безпеку та захист персоналу – 213 млн грн
- Завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн
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Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що йдеться про затверджений Перелік напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству "Українська залізниця" у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, до якого, серед іншого, включено:
- капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри), заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;
- заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;
- капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;
- проекти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;
- капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;
- капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;
- капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.
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