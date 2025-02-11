Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти

Кабінет міністрів України дозволив АТ "Укрзалізниця" витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

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"Уряд дозволив "Укрзалізниці" витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що кошти мають піти на:

Капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн

Розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн

Безпеку та захист персоналу – 213 млн грн

Завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн

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Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що йдеться про затверджений Перелік напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству "Українська залізниця" у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, до якого, серед іншого, включено:

капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри), заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;

заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;

капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;

проекти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;

капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;

капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;

капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.

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