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Правительство разрешило продлить временные удостоверения гражданам рф и белоруссии в Украине

Правительство разрешило продлить временные удостоверения гражданам рф и белоруссии в Украине

Киев  •  УНН

 • 8302 просмотра

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Кабмин разрешил ГМС и дипучреждениям продлить действие временных удостоверений гражданина Украины для россиян и белорусов, которые получили гражданство с 2020 года. Решение касается тех, кто не успел прекратить иностранное гражданство из-за войны.

Кабинет министров предоставил возможность Государственной миграционной службе, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям продлить действие временного удостоверения гражданина Украины для граждан России и Беларуси.

Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство предоставило возможность для ГМС, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям продлить действие временного удостоверения гражданина Украины в условиях военного положения гражданам РФ и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели украинское гражданство и подали обязательство прекратить иностранное гражданство в течение двух лет, но этот срок истек.

Дополнение

Мельничук отметил, что такая возможность принята с целью реализации пункта 5 раздела II Заключительных и переходных положений ЗУ № 3897-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

В августе 2024 года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины.

Согласно законопроекту, проживание на территории Украины на законных основаниях предусматривается для иностранцев, которым продлен срок пребывания на территории Украины в установленном порядке, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет.

Также иностранцы смогут получить гражданство Украины, которые проходят или проходили службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины.Для этого необходимо будет подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Согласно законопроекту, члены семьи иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

Также предусматривается предоставление разрешений на иммиграцию или гражданства Украины для тех, у кого закончился срок действия паспорта. Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

Планируется предоставить право получить временный вид на жительство членам семей людей, заключивших контракт в ВСУ. Гражданам России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины, должны подтвердить прекращение предыдущего гражданства после прекращения военного положения.

Люди, которые служат в ВСУ и получили гражданство Украины в течение двух лет с прекращения военного положения, должны сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории и подтвердить знание языка.

Павел Башинский

Павел Башинский

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