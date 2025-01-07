Уряд дозволив продовжити тимчасові посвідчення громадянам рф та білорусі в Україні

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110697 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 109939 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 114216 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133876 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155850 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140414 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153235 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174794 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221180 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176549 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 131169 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137290 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170342 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153579 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130597 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110700 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 106044 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223829 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220960 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26412 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 45044 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45288 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83516 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104090 перегляди
Актуальне
Уряд дозволив продовжити тимчасові посвідчення громадянам рф та білорусі в Україні

Уряд дозволив продовжити тимчасові посвідчення громадянам рф та білорусі в Україні

Київ • УНН

 • 21847 перегляди

Кабмін дозволив ДМС та дипустановам продовжити дію тимчасових посвідчень громадянина України для росіян і білорусів, які отримали громадянство з 2020 року. Рішення стосується тих, хто не встиг припинити іноземне громадянство через війну.

Кабінет міністрів надав можливість Державній міграційній службі, дипломатичним представництвам, консульським установам продовжити дію тимчасового посвідчення громадянина України для громадян росії та білорусі.

Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд надав можливість для ДМС, дипломатичним представництвам, консульським установам продовжити дію тимчасового посвідчення громадянина України в умовах воєнного стану громадянам рф та білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули українське громадянство і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років, але цей строк сплив.

Доповнення

Мельничук зазначив, що така можливість ухвалена з метою реалізації пункту 5 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень ЗУ № 3897-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

В серпні 2024 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт щодо надання іноземцям, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, громадянства України.

Відповідно до законопроєкту, проживання на території України на законних підставах передбачається для іноземців, яким продовжено строк перебування на території України в установленому порядку, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток.

Також іноземці зможуть отримати громадянство України, які проходять чи проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Згідно з законопроєктом, члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Також передбачається надання дозволів на імміграцію або громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспорта. Також це стосується іноземців та осіб без громадянства, які захищали Україну.

Планується надати право отримати посвідку на тимчасове проживання членам сімей людей, що уклали контракт у ЗСУ. Громадянам росії та білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України, мають підтвердити припинення попереднього громадянства після припинення воєнного стану.

Люди, які служать у ЗСУ й отримали громадянство України протягом двох років з припинення воєнного стану, мають скласти іспити зі знання Конституції України, історії та підтвердити знання мови.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
natsionalna-hvardiia-ukrainyНаціональна гвардія України
verkhovna-radaВерховна Рада
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами