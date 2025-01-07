Уряд дозволив продовжити тимчасові посвідчення громадянам рф та білорусі в Україні

Кабінет міністрів надав можливість Державній міграційній службі, дипломатичним представництвам, консульським установам продовжити дію тимчасового посвідчення громадянина України для громадян росії та білорусі.

Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд надав можливість для ДМС, дипломатичним представництвам, консульським установам продовжити дію тимчасового посвідчення громадянина України в умовах воєнного стану громадянам рф та білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули українське громадянство і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років, але цей строк сплив.

Доповнення

Мельничук зазначив, що така можливість ухвалена з метою реалізації пункту 5 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень ЗУ № 3897-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

В серпні 2024 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт щодо надання іноземцям, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, громадянства України.

Відповідно до законопроєкту, проживання на території України на законних підставах передбачається для іноземців, яким продовжено строк перебування на території України в установленому порядку, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток.

Також іноземці зможуть отримати громадянство України, які проходять чи проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Згідно з законопроєктом, члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Також передбачається надання дозволів на імміграцію або громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспорта. Також це стосується іноземців та осіб без громадянства, які захищали Україну.

Планується надати право отримати посвідку на тимчасове проживання членам сімей людей, що уклали контракт у ЗСУ. Громадянам росії та білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України, мають підтвердити припинення попереднього громадянства після припинення воєнного стану.

Люди, які служать у ЗСУ й отримали громадянство України протягом двох років з припинення воєнного стану, мають скласти іспити зі знання Конституції України, історії та підтвердити знання мови.