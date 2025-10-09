$41.320.03
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств

Киев • УНН

 358 просмотра

Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив 27 новых препаратов, рекомендованных ВОЗ. Это позволит включить их в программу "Доступные лекарства" в 2026 году.

Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив 27 новых препаратов, входящих в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

Детали

По ее словам, обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства.

Следующим шагом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году. Это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным

- подчеркнула Юлия Свириденко.

Глава Правительства отметила, что Национальный перечень основных лекарственных средств также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры.

Напомним

Украинские аптеки теперь обязаны предлагать покупателям один из трех самых дешевых аналогов лекарств, что позволяет экономить сотни гривен. Это стало возможным благодаря правительственным решениям конца 2024 года, направленным на повышение доступности медикаментов.

Вита Зеленецкая

Здоровье
