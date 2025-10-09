Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив 27 новых препаратов, входящих в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

Детали

По ее словам, обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства.

Следующим шагом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году. Это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным - подчеркнула Юлия Свириденко.

Глава Правительства отметила, что Национальный перечень основных лекарственных средств также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры.

Напомним

Украинские аптеки теперь обязаны предлагать покупателям один из трех самых дешевых аналогов лекарств, что позволяет экономить сотни гривен. Это стало возможным благодаря правительственным решениям конца 2024 года, направленным на повышение доступности медикаментов.

Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"