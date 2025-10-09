Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Деталі

За її словами, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Наступним кроком стане їх включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних - наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду відзначила, що Національний перелік основних лікарських засобів також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Нагадаємо

Українські аптеки тепер зобов'язані пропонувати покупцям один із трьох найдешевших аналогів ліків, що дозволяє економити сотні гривень. Це стало можливим завдяки урядовим рішенням кінця 2024 року, спрямованим на підвищення доступності медикаментів.

Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"