Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів

8 жовтня, 19:17 • 11625 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 25993 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 20813 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 18297 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 33635 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 43514 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 37212 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30108 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27307 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22973 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 14278 перегляди
Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала8 жовтня, 16:34 • 8014 перегляди
Прем'єр Грузії про можливе скасування безвізу: "європейська бюрократія" роздратована вибором грузинського народу8 жовтня, 16:52 • 2984 перегляди
Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"20:34 • 5452 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 11732 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 33636 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 43514 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 27208 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 37212 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 30068 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 14311 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 32487 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 46972 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 49252 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 100420 перегляди
Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, рекомендованих ВООЗ. Це дозволить включити їх до програми "Доступні ліки" у 2026 році.

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Деталі

За її словами, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Наступним кроком стане їх включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних

- наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду відзначила, що Національний перелік основних лікарських засобів також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Нагадаємо

Українські аптеки тепер зобов'язані пропонувати покупцям один із трьох найдешевших аналогів ліків, що дозволяє економити сотні гривень. Це стало можливим завдяки урядовим рішенням кінця 2024 року, спрямованим на підвищення доступності медикаментів.

Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"08.10.25, 22:34 • 5506 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Аптека
Всесвітня організація охорони здоров'я