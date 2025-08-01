Правительство проголосовало за изменения в план Ukraine Facility: что предусматривается

Кабинет министров сегодня, 1 августа, проголосовал за изменения в план Ukraine Facility - программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах, которые будут направлены на финансирование государственного бюджета Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Сегодня правительство проголосовало изменения в план Ukraine Facility. Это тот документ, по которому Украина получает деньги (наибольшая часть нашего финансирования сейчас) от ЕС - сообщил Железняк.

По его словам, предусматриваются изменения:

реформа процедуры отбора на государственную службу переносится на 4 квартал 2025 года (было 3 квартал 2025 года);

реформа цифровизации управления государственной службой - переносится на 2 квартал 2026 года;

возобновление работы и модернизация Единого портала вакансий государственной службы заканчивается - остается только модернизация в части функционала вакансий на государственную службу - переносится на 2 квартал 2026 года (было 1 квартал 2026 года);

министерства приводятся в соответствие с новыми названиями;

вместо создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается только вступление в силу закона об их образовании (срок тот же 3 квартал 2025 года) их функционирование запланировано на 4 квартал 2026 года;

цифровизация всей судебной системы - изменилась на внедрение этой системы в 15 пилотных судах на уровне судов первой и апелляционной инстанции (срок тот же 4 квартал 2027 года);

в реформе прокуратуры - система электронного документооборота в системе уголовной юстиции, которая позволяет обрабатывать уголовные дела в электронном виде и постепенно модернизирует старый ЕРДР;

создание и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов. Выпали субъекты - Госфинмон и НБУ.

Также:

остаются ответственными Минфин и ГНС;

вступление в силу законодательства по вопросам продажи банков - изменяется срок с 1 квартала 2026 на 3 квартал 2025;

вступление в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов с 1 квартала 2026 на 2 квартал 2026.

Вместо обновленного вторичного законодательства отбора членов наблюдательных советов - выдвижение кандидатур будет осуществляться на основе процедур, действующих на момент назначения.

Кроме того, отменяется принятие и введение в действие нового закона о субъектах консолидированного управления гос компаниями до 3 квартала 2026 года; срок вступления в силу закона о государственной ветеранской политике и внедрение системы перехода к гражданской жизни - переносят с 4 квартала 2025 до 3 квартала 2026.

Среди прочего:

вместо формулировки “обеспечение доступа к безопасному и качественному образованию” - появляется “инвестиции в размере не менее 650 млн евро”;

создание надлежащих условий пребывания в учреждениях здравоохранения - превратилось в инвестиции в размере не менее 400 млн евро. При этом электронные карточки пациентов, базы данных, справочные услуги в ИТ решениях исключаются;

разграничение полномочий ОМС и ОДВ вступит в силу через год после войны, а не в 1 квартале 2026 года; усовершенствование разрешительных процедур при инвестициях в возобновляемую энергетику сокращено с 3 квартала 2026 года до 4 квартала 2025 года;

реформа рынка электроэнергии сокращена с 4 квартала 2025 года на 3 квартал 2025 года;

отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта - предлагается внедрение в 4 квартале 2025 года уже переходных положений закона, теперь он должен быть применен в течение 3 лет;

уменьшено выделение на разминирование сельхозземель в 24-25 годах с 75 млн евро до 30 млн евро. А в 24-27 годах со 150 млн евро на 100 млн евро.

Напомним

Украина выполняет План для Ukraine Facility и ожидает 12,5 млрд евро поддержки за 2025 год, заявило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, на фоне заявления Еврокомиссии о сокращении следующего транша помощи из-за задержки реформ.