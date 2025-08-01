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Уряд проголосував за зміни у план Ukraine Facility: що передбачається

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Кабінет міністрів 1 серпня проголосував за зміни до плану Ukraine Facility. Зміни стосуються перенесення термінів реформ, уточнення формулювань та коригування фінансування.

Уряд проголосував за зміни у план Ukraine Facility: що передбачається

Кабінет міністрів сьогодні, 1 серпня, проголосував за зміни у план Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках, які будуть спрямовані на фінансування державного бюджету України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Сьогодні уряд проголосував зміни у план Ukraine Facility. Це той документ по, якому Україна отримує гроші (найбільша частина нашого фінансування зараз) від ЄС

- повідомив Железняк. 

За його словами, передбачаються зміни: 

  • реформа процедури відбору на державну службу переноситься на 4 квартал 2025 року (було 3 квартал 2025 року);
    • реформа цифровізації управління державною службою - переноситься на 2 квартал 2026 року;
      • відновлення роботи та модернізація Єдиного порталу вакансії державної служби закінчується - залишається лише модернізація в частині функціоналу вакансій на державну службу - переноситься на 2 квартал 2026 року (було 1 квартал 2026 року);
        • міністерства приводяться у відповідність до нових назв;
          • замість створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду - залишається лише набрання чинності закону про їх утворення (термін той самий 3 квартал 2025 року) їх функціонування заплановано на 4 квартал 2026 року;
            • цифровізація всієї судової системи - змінилась на впровадження цієї системи у 15 пілотних судах на рівні судів першої та апеляційної інстанції (термін той самий 4 квартал 2027 року);
              • в реформі прокуратури - система електронного документообігу в системі кримінальної юстиції, яка дозволяє обробляти кримінальні справи в електронному вигляді та поступово модернізує старий ЄРДР;
                • створення та впровадження реєстру банківських рахунків фізичних осіб та сейфів. Випали субʼєкти - Держфінмон та НБУ.

                  Також:

                  • залишаються відповідальними Мінфін та ДПС;
                    • набрання чинності законодавством з питань продажу банків - змінюється термін з 1 кварталу 2026 на 3 квартал 2025;
                      • набрання чинності законодавства для покращення врегулювання проблемних кредитів з 1 кварталу 2026 на 2 квартал 2026.

                        Замість оновленого вторинного законодавства відбору членів наглядових рад - висування кандидатур здійснюватиметься на основі процедур чинних на момент призначення.

                        Крім того, відміняється ухвалення та введення в дію нового закону про субʼєктів консолідованого управління держ омпаніями до 3 кварталу 2026 року; термін набрання чинності закону про державну ветеранську політику та впровадження системи переходу до цивільного життя - переносять з 4 кварталу 2025 до 3 кварталу 2026.

                        Серед іншого:

                        • замість формулювання “забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти” - зʼявляється “інвестиції у розмірі щонайменше 650 млн євро”;
                          • створення належних умов перебування в закладах охорони здоровʼя - перетворилось на інвестиції в розмірі щонайменше 400 млн євро. При цьому електронні картки пацієнтів, бази даних, довідкові послуги в ІТ рішеннях виключаються;
                            • розмежування повноважень ОМС і ОДВ набуде чинності через рік після війни, а не в 1 кварталі 2026 року; вдосконалення дозвільних процедур при інвестиціях у відновлювальну енергетику скорочено із 3 кварталу 2026 року до 4 кварталу 2025 року;
                              • реформа ринку електроенергії скорочено з 4 кварталу 2025 року на 3 квартал 2025 року;
                                • відтерміновано впровадження законопроекту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту - пропонується впровадження у 4 кварталі 2025 року вже перехідних положень закону, тепер він має бути застосований протягом 3 років;
                                  • зменшено виділення на розмінування сільгоспземель у 24-25 роках із 75 млн євро до 30 млн євро. А у 24-27 роках із 150 млн євро на 100 млн євро.

                                     Нагадаємо 

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                                    Павло Башинський

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