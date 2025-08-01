Уряд проголосував за зміни у план Ukraine Facility: що передбачається

Кабінет міністрів сьогодні, 1 серпня, проголосував за зміни у план Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках, які будуть спрямовані на фінансування державного бюджету України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

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Сьогодні уряд проголосував зміни у план Ukraine Facility. Це той документ по, якому Україна отримує гроші (найбільша частина нашого фінансування зараз) від ЄС - повідомив Железняк.

За його словами, передбачаються зміни:

реформа процедури відбору на державну службу переноситься на 4 квартал 2025 року (було 3 квартал 2025 року);

реформа цифровізації управління державною службою - переноситься на 2 квартал 2026 року;

відновлення роботи та модернізація Єдиного порталу вакансії державної служби закінчується - залишається лише модернізація в частині функціоналу вакансій на державну службу - переноситься на 2 квартал 2026 року (було 1 квартал 2026 року);

міністерства приводяться у відповідність до нових назв;

замість створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду - залишається лише набрання чинності закону про їх утворення (термін той самий 3 квартал 2025 року) їх функціонування заплановано на 4 квартал 2026 року;

цифровізація всієї судової системи - змінилась на впровадження цієї системи у 15 пілотних судах на рівні судів першої та апеляційної інстанції (термін той самий 4 квартал 2027 року);

в реформі прокуратури - система електронного документообігу в системі кримінальної юстиції, яка дозволяє обробляти кримінальні справи в електронному вигляді та поступово модернізує старий ЄРДР;

створення та впровадження реєстру банківських рахунків фізичних осіб та сейфів. Випали субʼєкти - Держфінмон та НБУ.

Також:

залишаються відповідальними Мінфін та ДПС;

набрання чинності законодавством з питань продажу банків - змінюється термін з 1 кварталу 2026 на 3 квартал 2025;

набрання чинності законодавства для покращення врегулювання проблемних кредитів з 1 кварталу 2026 на 2 квартал 2026.

Замість оновленого вторинного законодавства відбору членів наглядових рад - висування кандидатур здійснюватиметься на основі процедур чинних на момент призначення.

Крім того, відміняється ухвалення та введення в дію нового закону про субʼєктів консолідованого управління держ омпаніями до 3 кварталу 2026 року; термін набрання чинності закону про державну ветеранську політику та впровадження системи переходу до цивільного життя - переносять з 4 кварталу 2025 до 3 кварталу 2026.

Серед іншого:

замість формулювання “забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти” - зʼявляється “інвестиції у розмірі щонайменше 650 млн євро”;

створення належних умов перебування в закладах охорони здоровʼя - перетворилось на інвестиції в розмірі щонайменше 400 млн євро. При цьому електронні картки пацієнтів, бази даних, довідкові послуги в ІТ рішеннях виключаються;

розмежування повноважень ОМС і ОДВ набуде чинності через рік після війни, а не в 1 кварталі 2026 року; вдосконалення дозвільних процедур при інвестиціях у відновлювальну енергетику скорочено із 3 кварталу 2026 року до 4 кварталу 2025 року;

реформа ринку електроенергії скорочено з 4 кварталу 2025 року на 3 квартал 2025 року;

відтерміновано впровадження законопроекту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту - пропонується впровадження у 4 кварталі 2025 року вже перехідних положень закону, тепер він має бути застосований протягом 3 років;

зменшено виділення на розмінування сільгоспземель у 24-25 роках із 75 млн євро до 30 млн євро. А у 24-27 роках із 150 млн євро на 100 млн євро.

Нагадаємо

Україна виконує План для Ukraine Facility й очікує на 12,5 млрд євро підтримки за 2025 рік, заявило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, на тлі заяви Єврокомісії про скорочення наступного траншу допомоги через затримку реформ.