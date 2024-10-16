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Прага запрещает ночные паб-туры для групп туристов

Прага запрещает ночные паб-туры для групп туристов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:29  •  4108 просмотра

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Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.

Власти Праги решили запретить ночные походы по пабам и другим подобным заведениям в составе организованных туристических групп из-за жалоб местных жителей на шум и мусор, а также проблем с безопасностью, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Городские власти заявляют, что организованные походы, так называемые паб-туры, прежде всего нацеленные на иностранных туристов, будут запрещены с 22:00 до 6:00.

Мэрия Праги одобрила поправки к законодательству, которые ограничивают «организованные перемещения туристов из паба в паб, нарушающие ночной покой, особенно в центре города».

Заместитель мэра Иржи Поспишил заявил, что хочет, чтобы город стал местом, где «цивилизованность и уважение к общественному пространству является приоритетом».

Власти чешской столицы также сетуют, что толпа пьяных туристов негативно влияет на репутацию города.

Прага - не единственный город, который пытается справиться с толпой шумных туристов. Ранее это пытались делать власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных туристических направлений.

Чиновники центрального района Прага 1, большая часть которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и где расположено большинство пабов, ресторанов, баров и пивоварен, приветствовали этот шаг.

За соблюдение запрета будет отвечать местная полиция.

Компания Prague Pub Crawl, которая организует туры по барам, раскритиковала решение городских властей, назвав его «популистским шагом с целью скрыть неспособность руководства города решать реальные проблемы, такие как нехватка сотрудников муниципальной полиции».

Вацлав Старек из Чешской ассоциации отелей и ресторанов сказал AFP, что, по его мнению, бизнес от запрета никак не пострадает.

«Я не думаю, что это повлияет на продажи. Никому не запретят ходить в паб, но эти ежевечерние организованные походы по пабам нам не нужны», - сказал он.

Дополнение

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году город с населением 1,3 млн человек принял около 7,4 млн туристов. Путешественников привлекают не только достопримечательности и архитектура Праги, но и дешевое пиво, которое в некоторых заведениях стоит дешевле воды. В стране, согласно статистике, ежегодно потребляется больше всего пива на душу населения в мире.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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