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Прага забороняє нічні паб-тури для груп туристів

Київ • УНН

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Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.

Прага забороняє нічні паб-тури для груп туристів

Влада Праги вирішила заборонити нічні походи пабами та іншими подібними закладами у складі організованих туристичних груп через скарги місцевих жителів на шум і сміття, а також проблем з безпекою, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міська влада заявляє, що організовані походи, так звані паб-тури, насамперед націлені на іноземних туристів, будуть заборонені з 22:00 до 6:00.

Мерія Праги схвалила поправки до законодавства, які обмежують "організовані переміщення туристів з пабу до пабу, що порушують нічний спокій, особливо у центрі міста".

Заступник мера Іржі Поспішил заявив, що хоче, щоб місто стало місцем, де "цивілізованість та повага до громадського простору є пріоритетом".

Влада чеської столиці також нарікає, що натовп п'яних туристів негативно впливає на репутацію міста.

Прага - не єдине місто, яке намагається впоратися з натовпом галасливих туристів. Раніше це намагалася робити влада Венеції, Амстердама, Барселони та інших популярних туристичних напрямків.

Чиновники центрального району Прага 1, більша частина якого є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і де розташована більшість пабів, ресторанів, барів та пивоварень, вітали цей крок.

За дотримання заборони відповідатиме місцева поліція.

Компанія Prague Pub Crawl, яка організовує тури барами, розкритикувала рішення міської влади, назвавши його "популістським кроком з метою приховати нездатність керівництва міста вирішувати реальні проблеми, такі як брак співробітників муніципальної поліції".

Вацлав Старек із Чеської асоціації готелів та ресторанів сказав AFP, що, на його думку, бізнес від заборони ніяк не постраждає.

"Я не думаю, що це вплине на продаж. Нікому не заборонять ходити в паб, але ці щовечірні організовані походи пабами нам не потрібні", - сказав він.

Доповнення

За даними Чеського статистичного управління, минулого року місто з населенням 1,3 млн осіб прийняло близько 7,4 млн туристів. Мандрівників приваблюють не лише пам'ятки та архітектура Праги, а й дешеве пиво, яке в деяких закладах коштує дешевше за воду. У країні, згідно зі статистикою, щорічно споживається найбільше пива на душу населення у світі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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