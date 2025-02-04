Позволит получить более 2,4 млрд долл. от Британии на ПВО и ремонтные базы: Рада ратифицировала соглашение
Киев • УНН
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Британией о кредитной поддержке на 2 млрд фунтов стерлингов. Средства, как ожидается, направят на закупку систем ПВО и организацию ремонтных баз для военной техники.
Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Украиной и Великобританией по поддержке развития украинских оборонных возможностей, что позволит привлечь до 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,4 млрд долларов) на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №0300.
Детали
"Нашлись голоса только на №0300 ратификацию рамочного соглашения между Украиной и Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей Украины - 245", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту предполагается, что британская сторона предоставит Украине официальную кредитную поддержку в форме кредитов для реализации проектов.
Отмечается, что общая сумма кредитов не будет превышать 2 млрд фунтов (более 2,4 млрд долларов), однако "стороны договорились, что общая сумма кредитов может быть увеличена исключительно по усмотрению британской стороны, о чем украинская сторона будет письменно уведомлена по официальным каналам".
В пояснительной записке указывается, что ратификация будет способствовать поддержке развития оборонных возможностей Украины, позволит выполнить внутригосударственную процедуру, позволит начать и обеспечить реализацию совместных проектов по развитию проектов в области противовоздушной обороны, содержание военной техники в работоспособном состоянии путем организации ее ремонта и обслуживания в Украине.
Напомним
В конце января Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития украинских оборонных возможностей, что позволит привлечь до 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,4 млрд долларов) на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.