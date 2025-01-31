Британія виділить Україні до 2,4 млрд дол. на ППО та ремонтні бази: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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"Сьогодні уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей. За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Завдяки цим коштам ми зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", - заявив Шмигаль.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін схвалив проект закону "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Iрландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України".

"Ратифікація рамкової угоди дозволить започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проектів у галузі протиповітряної оборони, утримання військової техніки в працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співпрацю на 100 років. Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів, взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.