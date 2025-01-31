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Британія виділить Україні до 2,4 млрд дол. на ППО та ремонтні бази: Кабмін схвалив законопроєкт

Британія виділить Україні до 2,4 млрд дол. на ППО та ремонтні бази: Кабмін схвалив законопроєкт

Київ • УНН

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Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди з Британією щодо підтримки оборонних спроможностей України. Угода передбачає виділення до 2 млрд фунтів на закупівлю ППО та створення ремонтних баз.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей. За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Завдяки цим коштам ми зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", - заявив Шмигаль.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін схвалив проект закону "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Iрландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України".

"Ратифікація рамкової угоди дозволить започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проектів у галузі протиповітряної оборони, утримання військової техніки в працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співпрацю на 100 років. Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів, взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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