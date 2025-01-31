Британия выделит Украине до 2,4 млрд долл. на ПВО и ремонтные базы: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития украинских оборонных возможностей, что позволит привлечь до 2 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долларов) на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Сегодня правительство подает в Верховную Раду законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития наших оборонных возможностей. По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Такие базы будут размещаться и в Украине. Благодаря этим средствам мы сможем существенно усилить нашу обороноспособность», - заявил Шмыгаль.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин одобрил проект закона «О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей Украины».

«Ратификация рамочного соглашения позволит начать и обеспечить реализацию совместных проектов в области противовоздушной обороны, содержание военной техники в работоспособном состоянии путем организации ее ремонта и обслуживания в Украине», - сообщил Мельничук.

Напомним,

Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов, взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.