Дозволить отримати понад 2,4 млрд дол. від Британії на ППО та ремонтні бази: Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №0300.

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"Знайшлись голоси лише на №0300 ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України - 245", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту передбачається, що британська сторона надасть Україні офіційну кредитну підтримку у формі кредитів для реалізації проєктів.

Зазначається, що загальна сума кредитів не перевищуватиме 2 млрд фунтів (понад 2,4 млрд доларів), однак "сторони домовилися, що загальну суму кредитів може бути збільшено виключно на розсуд британської сторони, про що українську сторону буде письмово повідомлено офіційними каналами".

У пояснювальній записці вказується, що ратифікація сприятиме підтримці розвитку оборонних спроможностей України, дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, дозволить започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проєктів з розвитку проєктів у галузі протиповітряної оборони, утримання військової техніки в працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні.

Нагадаємо

Наприкінці січня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.