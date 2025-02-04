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Дозволить отримати понад 2,4 млрд дол. від Британії на ППО та ремонтні бази: Рада ратифікувала угоду

Дозволить отримати понад 2,4 млрд дол. від Британії на ППО та ремонтні бази: Рада ратифікувала угоду

Київ • УНН

 • 22820 перегляди

Верховна Рада ратифікувала угоду з Британією про кредитну підтримку на 2 млрд фунтів стерлінгів. Кошти, як очікується спрямують на закупівлю систем ППО та організацію ремонтних баз для військової техніки.

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №0300.

Деталі

"Знайшлись голоси лише на №0300 ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України - 245", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту передбачається, що британська сторона надасть Україні офіційну кредитну підтримку у формі кредитів для реалізації проєктів.

Зазначається, що загальна сума кредитів не перевищуватиме 2 млрд фунтів (понад 2,4 млрд доларів), однак "сторони домовилися, що загальну суму кредитів може бути збільшено виключно на розсуд британської сторони, про що українську сторону буде письмово повідомлено офіційними каналами".

У пояснювальній записці вказується, що ратифікація сприятиме підтримці розвитку оборонних спроможностей України, дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, дозволить започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проєктів з розвитку проєктів у галузі протиповітряної оборони, утримання військової техніки в працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні.

Нагадаємо

Наприкінці січня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей, що дозволить залучити до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

Павло Башинський

Павло Башинський

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