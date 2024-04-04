Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Жителя Краматорска, который в прошлом году навел ракетный удар рф на заведение питания в городе, приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Суд установил, что осужденный, который работал на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем государства-агрессора.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска, по наводке которого армия рф нанесла удар из ракетного комплекса "Искандер М" по заведению "RIA PIZZA". (...) Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины) - резюмировали в ОГП.

На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Отмечается, что в результате этого удара погибло 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших 4 ребенка, 1 ребенок получил ранения.

Дополнение

Известно, что 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ВВ мвс днр".

Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии "RIA PIZZA" в г. Краматорске.

Осужденный согласился на предложение. В центре города он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Мужчина записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер Telegram.

В ОГП добавляют, что приговор суда мужчина ждал под стражей.

Напомним,

Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.