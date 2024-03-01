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15 років тюрми отримав агент фсб, який під виглядом інструктора бував на полігонах та збирав дані про розміщення складів

Київ • УНН

 • 35463 перегляди

Агента фсб, який шпигував на українських військових полігонах під виглядом інструктора, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та незаконне зберігання боєприпасів.

15 років тюрми отримав агент фсб, який під виглядом інструктора бував на полігонах та збирав дані про розміщення складів

Російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора, отримав 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки та Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Агент фсб діяв на Миколаївщині під виглядом інструктора з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів. Проводячи тренування, він отримував дані про місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Крім того, щоб отримати додаткову інформацію, він намагався використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань. Особливо його цікавила інформація про місцезнаходження боєприпасів в Миколаєві.

Контррозвідники СБУ затримали його "на гарячому" у лютому 2023 року. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та 72 набої до автомату АК-74 калібру 5.45.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ⁠ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу). За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми та конфіскував майно.

Як встановило розслідування, підривну діяльність проти України чоловік почав вести у лютому 2022 року. Він підшукував осіб, за допомогою яких міг передавати представникам спецслужб та збройних сил рф інформацію військового характеру. Зокрема, з власної ініціативи, написав відомому проросійському блогеру та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером сергієм лебедєвим (відомий під псевдонімом "лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на фсб

- повідомили в СБУ.

"лохматому" він надіслав дані про місцезнаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць, а також зазначив географічні координати складу однієї з військових частин, де вони зберігаються.

Через два дні адміністратор каналу особисто зв’язався з ним та поставив завдання зробити фото складу боєприпасів. Під час спроби виконання "завдання" чоловіка затримали.

Агенти рф готували ураження системи Patriot, їх затримали під час підготовки дронів до ударів - Малюк25.02.24, 18:20 • 33794 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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