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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 10:19  •  3731 просмотра

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Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.

российский агент, который шпионил на полигонах ВСУ под видом инструктора, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщают Служба безопасности и Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Агент фсб действовал на Николаевщине под видом инструктора по тактической подготовке местной общественной организации. Для сбора разведданных российский агент организовывал на военных полигонах обучение по тактической подготовке местных жителей. Проводя тренировки, он получал данные о местах базирования личного состава, военной техники и складов с боеприпасами Сил обороны. Кроме того, чтобы получить дополнительную информацию, он пытался использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок. Особенно его интересовала информация о местонахождении боеприпасов в Николаеве.

Контрразведчики СБУ задержали его "на горячем" в феврале 2023 года. Во время обыска в квартире задержанного изъято огнестрельное оружие и 72 патрона к автомату АК-74 калибра 5.45.

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На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы и конфисковал имущество.

Как установило расследование, подрывную деятельность против Украины мужчина начал вести в феврале 2022 года. Он подыскивал лиц, с помощью которых мог передавать представителям спецслужб и вооруженных сил рф информацию военного характера. В частности, по собственной инициативе, написал известному пророссийскому блогеру и предложил свою помощь в войне против Украины.

Вражеский приспешник был на связи с прокремлевским блогером сергеем лебедевым (известный под псевдонимом "лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на фсб

- сообщили в СБУ.

"лохматому" он прислал данные о местонахождении боеприпасов иностранного производства для танков и гаубиц, а также указал географические координаты склада одной из воинских частей, где они хранятся.

Через два дня администратор канала лично связался с ним и поставил задачу сделать фото склада боеприпасов. При попытке выполнения "задания" мужчину задержали.

Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш25 февраля 2024, 16:20 • 31514 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
nikolaevНиколаев
15 років тюрми отримав агент фсб, який під виглядом інструктора бував на полігонах та збирав дані про розміщення складів
An fsb agent who visited training grounds under the guise of an instructor and collected data on the location of warehouses was sentenced to 15 years in prison
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15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.

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