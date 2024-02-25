Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш
Киев • УНН
Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что работникам СБУ удалось задержать группу молодых людей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot по приказу рф. Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
Рассказывая о количестве выявленных агентурных сетей, Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.
"Они были задержаны непосредственно перед выполнением задачи, когда уже монтировали ударные БпЛА. До этого по заданию фсб они прошли соответствующие курсы операторов", - сказал Малюк.
Напомним
В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.
Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш
Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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