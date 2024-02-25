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Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш

Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:20  •  16702 просмотра

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Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что работникам СБУ удалось задержать группу молодых людей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot по приказу рф. Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Рассказывая о количестве выявленных агентурных сетей, Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Они были задержаны непосредственно перед выполнением задачи, когда уже монтировали ударные БпЛА. До этого по заданию фсб они прошли соответствующие курсы операторов", - сказал Малюк.

Напомним

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
chernigovЧернигов
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев
Агенти рф готували ураження системи Patriot, їх затримали під час підготовки дронів до ударів - Малюк
Russian agents were preparing to defeat Patriot system, detained while preparing drones for strikes - Malyuk
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Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш

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