Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что работникам СБУ удалось задержать группу молодых людей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot по приказу рф. Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Рассказывая о количестве выявленных агентурных сетей, Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Они были задержаны непосредственно перед выполнением задачи, когда уже монтировали ударные БпЛА. До этого по заданию фсб они прошли соответствующие курсы операторов", - сказал Малюк.

Напомним

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.