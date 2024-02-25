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Агенти рф готували ураження системи Patriot, їх затримали під час підготовки дронів до ударів - Малюк

Київ • УНН

 • 33794 перегляди

Малюк навів приклад затримання групи молодиків, мешканців Чернігівської та Київської областей, які готували вогневе ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Агенти рф готували ураження системи Patriot, їх затримали під час підготовки дронів до ударів - Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що працівникам СБУ вдалося затримати групу молодиків, які готували вогневе ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot за наказом рф. Про це він заявив під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.

Розповідаючи про кількість виявлених агентурних мереж, Малюк навів приклад затримання групи молодиків, мешканців Чернігівської та Київської областей, які готували вогневе ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Вони були затримані безпосередньо перед виконанням задачі, коли вже монтували ударні БпЛА. До цього по завданню фсб вони пройшли відповідні курси операторів", - сказав Малюк.

Нагадаємо

Минулого року Службі безпеки України вдалося виявити та затримати 47 агентурних мереж, які працювали на ворога. З початку війни затримано понад 2 тис. державних зрадників.

Павло Башинський

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