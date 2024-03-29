На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами
Киев • УНН
Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.
На Черниговщине суд признал мужчину виновным в государственной измене за то, что в начале полномасштабного вторжения он предоставлял оккупантам информацию о ВСУ и местных ветеранах АТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
Детали
Прокуроры доказали, что в течение февраля-апреля 2022 года местный житель села Буянки Черниговского района передавал представителю вооруженных сил РФ данные о полетах БпЛА, которые видел над населенным пунктом.
Также предоставлял ему адреса местных жителей, которые принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины, имели оружие или были проукраински настроены.
Таким образом он пытался нейтрализовать партизанскую борьбу или диверсии, сохраняя боевой потенциал дислоцированных в селе подразделений ссср рф.
Во время обыска по месту жительства осужденного обнаружен и изъят мобильный телефон, а также 3 тротиловые шашки.
Черниговский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черниговской областной прокуратуры и признал местного жителя виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК Украины). Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества
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Дополнение
Отмечается, что осужденный также осуществлял пеший обход села для отслеживания пребывания новых лиц. Собранные сведения передавал военным государства-агрессора в заранее оговоренном месте.
В Офисе генпрокурора рассказали, что 28 марта 2022 года оккупанты прибыли в домохозяйство знакомого осужденного - участника АТО, о котором он им рассказал и принудительно вывезли мужчину в село Вишневое.
В течение суток потерпевшего удерживали в подвальном помещении школы, подвергая пыткам с целью получения данных о других участниках АТО и местонахождении Сил обороны Украины.
Напомним
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