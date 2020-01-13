Пожар в колледже в Одессе: сообщено о подозрении еще одному лицу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В производстве по факту пожара в одном из колледжей в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному человеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"В производстве по факту пожара в одесском колледже сообщено о подозрении еще одному лицу. Заведующей хозяйством колледжа инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
По информации МВД установлено, что еще в 2014 году работниками ГСЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам выявлено ряд грубых нарушений, среди которых - отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и тому подобное.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
Известно о 16 погибших.
Ранее УНН сообщал, что руководителю одесского колледжа сообщили о подозрении.