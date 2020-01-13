Пожежа у коледжі в Одесі: повідомлено про підозру ще одній особі

КИЇВ. 13 січня. УНН. У проваджені за фактом пожежі в одному із коледжів в Одесі, яка сталася 4 грудня 2019 року, повідомлено про підозру ще одній людині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.