Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается

Эвакуация людей из ТРЦ "Космополит" в Киеве, где произошло возгорание, продолжается. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, пишет УНН.

13 января в 15:57 к спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Вадима Гетьмана. Возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже. Ликвидация пожара сейчас продолжается, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время тушения пожара эвакуированы около 200 человек.

Эвакуация продолжается, информация уточняется. На месте работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей, - отмечается в сообщении.

Напомним

Кличко сообщал, что в Киеве произошло возгорание в ТРЦ "Космополит". Предварительно - на 4 этаже, в детской комнате.

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