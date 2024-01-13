Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается
Пожар на 4-м этаже ТРЦ "Космополит" в Киеве вызвал эвакуацию 200 человек, на место выехали более 50 спасателей.
россияне ударили по Веселому на Херсонщине, есть травмированный
российские войска обстреляли поселок Веселое в Херсонской области, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Врачи проводят операцию пострадавшему.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"
Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.
Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара
Пожар на 4-м этаже киевского ТРЦ "Космополит" привел к эвакуации 200 человек; о пострадавших не сообщается.
Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф
Премьер-министр Финляндии Орпо заявляет о готовности обновить законы для усиления безопасности границы с Россией на фоне недавних нелегальных пересечений.
Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО
Премьер-министр Украины Арсений Шмыгаль отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения количества ракет во время переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурном.
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
Пожар в киевском торговом центре "Космополит" вызвал эвакуацию; он начался на 4-м этаже, сейчас продолжается тушение пожара.
В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате
В киевском торговом центре "Космополит" произошел пожар в детской комнате на 4-м этаже, проводится эвакуация.
В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф
Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.
Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины
россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.