Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: евакуація людей продовжується
Київ • УНН
Пожежа на 4-му поверсі ТРЦ "Космополіт" у Києві спричинила евакуацію 200 людей, на місце виїхали понад 50 рятувальників.
Евакуація людей з ТРЦ "Космополит" в Києві, де сталося загоряння, продовжується. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, пише УНН.
13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана. Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває,
Деталі
Повідомляється, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб.
Евакуація продовжується, інформація уточнюється. На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників,
Нагадаємо
Кличко повідомляв, що у Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополит". Попередньо - на 4 поверсі, в дитячій кімнаті.
У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки13.01.24, 12:45 • 38817 переглядiв