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Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: евакуація людей продовжується

Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: евакуація людей продовжується

Київ • УНН

 • 60226 перегляди

Пожежа на 4-му поверсі ТРЦ "Космополіт" у Києві спричинила евакуацію 200 людей, на місце виїхали понад 50 рятувальників.

Евакуація людей з ТРЦ "Космополит" в Києві, де сталося загоряння, продовжується. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, пише УНН.

13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана. Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб.

Евакуація продовжується, інформація уточнюється. На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників,

- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Кличко повідомляв, що у Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополит". Попередньо - на 4 поверсі, в дитячій кімнаті.

У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки13.01.24, 12:45 • 38817 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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