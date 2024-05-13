Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

В сети распространяется видео из российской липецкой области, на котором зафиксирован момент атаки БПЛА. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграм-канал Астра.

На видео, вероятно, попала атака беспилотника по подстанции в становлянском округе с последующим пожаром. На горизонте заметна вспышка во время взрыва.

По информации российских чиновников, ночью во время атаки беспилотников на липецкую область загорелась электроподстанция в становлянском округе. О пострадавших не сообщалось, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним

В ночь на 13 мая в россии заявляли об атаках беспилотников не только в липецкой области, а также в курской и белгородской.

В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу