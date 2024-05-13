Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция
Киев • УНН
На видео, вероятно, зафиксирована атака беспилотника на электроподстанцию в липецкой области россии, которая вызвала пожар.
В сети распространяется видео из российской липецкой области, на котором зафиксирован момент атаки БПЛА. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграм-канал Астра.
На видео, вероятно, попала атака беспилотника по подстанции в становлянском округе с последующим пожаром. На горизонте заметна вспышка во время взрыва.
По информации российских чиновников, ночью во время атаки беспилотников на липецкую область загорелась электроподстанция в становлянском округе. О пострадавших не сообщалось, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним
В ночь на 13 мая в россии заявляли об атаках беспилотников не только в липецкой области, а также в курской и белгородской.
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