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З'явилося відео атаки безпілотника в липецькій області, де горить підстанція

З'явилося відео атаки безпілотника в липецькій області, де горить підстанція

Київ • УНН

 • 22014 перегляди

На відео, вірогідно, зафіксовано атаку безпілотника на електропідстанцію в липецькій області росії, яка спричинила пожежу.

У мережі поширюється відео з російської липецької області, на якому зафіксовано момент атаки БПЛА. Про це УНН пише з посиланням на телеграм-канал Астра.

На відео, ймовірно, потрапила атака безпілотника по підстанції в становлянському окрузі з подальшою пожежею. На горизонті помітно спалах під час вибуху.

За інформацією російських чиновників, уночі під час атаки безпілотників на липецьку область загорілася електропідстанція в становлянському окрузі. Про постраждалих не повідомляли, на місці працюють співробітники екстрених служб.

Нагадаємо

У ніч на 13 травня в росії заявляли про атаки безпілотників не тільки в липецькій області, а також у курській і бєлгородській.

У Росії заявили про атаку українських БпЛА на нафтобазу09.05.24, 04:16 • 26025 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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