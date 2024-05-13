З'явилося відео атаки безпілотника в липецькій області, де горить підстанція
Київ • УНН
На відео, вірогідно, зафіксовано атаку безпілотника на електропідстанцію в липецькій області росії, яка спричинила пожежу.
У мережі поширюється відео з російської липецької області, на якому зафіксовано момент атаки БПЛА. Про це УНН пише з посиланням на телеграм-канал Астра.
На відео, ймовірно, потрапила атака безпілотника по підстанції в становлянському окрузі з подальшою пожежею. На горизонті помітно спалах під час вибуху.
За інформацією російських чиновників, уночі під час атаки безпілотників на липецьку область загорілася електропідстанція в становлянському окрузі. Про постраждалих не повідомляли, на місці працюють співробітники екстрених служб.
Нагадаємо
У ніч на 13 травня в росії заявляли про атаки безпілотників не тільки в липецькій області, а також у курській і бєлгородській.
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