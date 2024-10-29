Повторный удар рф по Харькову унес жизни 4 человек: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночного удара рф по Харькову погибли 4 человека, среди них двое молодых мужчин и две пожилые женщины. Разрушены три частных дома, повреждены 17 жилых зданий и 6 автомобилей.
Из-за повторного удара российских войск по Харькову погибли четыре человека, сообщили в ГУНП в Харьковской области во вторник, показав последствия атаки рф, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным полиции, военные рф 29 октября около 2:50 при повторном ударе по Харькову применили против мирного населения ФАБ-500 из УМПК.
Удар рф, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, КАБом пришелся по Основянскому району города.
Вражеский боеприпас, как сообщили в полиции, попал в частный сектор, загорелся пожар. От взрыва был полностью разрушен жилой дом.
"Из-под завалов изъяты фрагменты тел 70-летней женщины и двух мужчин 26 и 25 лет. У владельца дома, который в это время находился по другому адресу, отобраны образцы ДНК. При обследовании другого, частично разрушенного дома, обнаружено тело еще одной женщины. 87-летняя погибшая жила одна", - сообщили в полиции в соцсетях.
За медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились двое мужчин.
Всего в результате обстрела, по данным полиции, уничтожены три частных домовладения, повреждены по меньшей мере 17 жилых домов, шесть частных автомобилей.
Кадры с места вражеского удара обнародовала полиция и ГСЧС.
При первом вражеском ударе по Харькову, который, по данным главы ОВА, произошел в 21:02, пострадали 9 человек: 5 мужчин, среди них полицейский, который находился на дежурстве, и четверо женщин. Как сообщил Синегубов, частично повреждены 3 этаж здания; реабилитационное отделение областной клинической больницы; два жилых дома; здание апелляционного хозяйственного суда; два учебных заведения; помещение банка; заведения питания; 7 автомобилей.
Также, по словам Синегубова, в 21:50 враг ударил по селу Александровка Богодуховского района, где в результате попадания в двухэтажное неработающее административное здание возник пожар, частично разрушен второй этаж.
Удар рф по Харькову: повреждено здание Госпрома, находящееся под охраной ЮНЕСКО28 октября 2024, 20:37 • 15226 просмотров