Повторний удар рф по Харкову забрав життя 4 людей: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару рф по Харкову загинули 4 людини, серед них двоє молодих чоловіків та дві літні жінки. Зруйновано три приватні будинки, пошкоджено 17 житлових будівель та 6 автомобілів.
Через повторний удар російських військ по Харкову загинули четверо людей, повідомили у ГУНП у Харківській області у вівторок, показавши наслідки атаки рф, пише УНН.
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За попередніми даними поліції, військові рф 29 жовтня близько 2:50 при повторному ударі по Харкову застосували проти мирного населення ФАБ-500 з УМПК.
Удар рф, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, КАБом прийшовся по Основ'янському району міста.
Ворожий боєприпас, як повідомили у поліції, влучив в приватний сектор, зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйновано житловий будинок.
"З-під завалів вилучено фрагменти тіл 70-річної жінки і двох чоловіків 26 та 25 років. У власника будинку, який в цей час перебував за іншою адресою, відібрані зразки ДНК. При обстеженні іншого, частково зруйнованого будинку, виявлено тіло ще однієї жінки. 87-річна загибла мешкала сама", - повідомили у поліції у соцмережах.
По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулися двоє чоловіків.
Загалом внаслідок обстрілу, за даними поліції, знищені три приватних домоволодіння, пошкоджені щонайменше 17 житлових будинків, шість приватних автомобілів.
Кадри з місця ворожого удару оприлюднила поліція та ДСНС.
При першому ворожому ударі по Харкову, який, за даними голови ОВА, стався о 21:02, постраждали 9 людей: 5 чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок. Як повідомив Синєгубов, часткове пошкоджено 3 поверх будівлі; реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні; два житлові будинки; будівля апеляційного господарчого суду; два навчальні заклади; приміщення банку; заклади харчування; 7 автівок.
Також, зі слів Синєгубова, о 21:50 ворог вдарив по селу Олександрівка Богодухівського районі, де внаслідок влучання в двоповерхову непрацюючу адміністративну будівлю виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх.
Удар рф по Харкову: пошкоджено будівлю Держпрому, що під охороною ЮНЕСКО28.10.24, 22:37 • 19857 переглядiв