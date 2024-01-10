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Повестки через е-почту и отсрочка для инвалидов: в Комитете по нацбезопасности сообщили, что хотят изменить

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 10:50  •  17355 просмотра

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Комитет по вопросам национальной безопасности Украины стремится внести изменения в повестки о призыве и отсрочки от призыва, в том числе для инвалидов, и стремится достичь консенсуса по этому законопроекту.

Комитет ВР по нацбезопасности хочет изменить в законопроекте о мобилизации нормы о повестках через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Чернев надеется, что сегодня Комитет придет к консенсусу по законопроекту.

Мы еще не приняли решение в Комитете в каком виде и какая судьба будет этого законопроекта. Я надеюсь, что это будет все же будет решено сегодня. Утром у нас было совещание. Мы проходились по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного. Я надеюсь, что мы придем к консенсусу сегодня и тогда уже может быть направлен этот законопроект в зал с какой-то рекомендацией от комитета

- сказал Чернев.

Он отметил, Минобороны конструктивно настроено и слышит Комитет по нацбезопасности.

Я надеюсь, что финальная версия с нашими предложениями будет сбалансирована максимально, потому что точно не должно быть антиконституционных норм о нарушении прав человека, но вместе с тем мы понимаем, что мобилизация должна продолжаться. Например повестки через электронную почту не должны присылаться. То есть это невозможно проконтролировать, невозможно выяснить получил ли это человек. Или вопрос по изъятию из отсрочки для инвалидов. Здесь также были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации

- рассказал Чернев.

Кроме того, он отметил, что Комитет предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.

Дополнение

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на 10 января принятие решения по законопроекту о мобилизации.

Член комитета по нацбезопасности, народный депутат Соломия Бобровская сообщала, что правительственный законопроект о мобилизации требует существенной доработки. У Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к каждой второй статье есть замечания.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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