Комітет нацбезпеки переніс на завтра прийняття рішення щодо законопроєкту про мобілізацію – нардеп
Київ • УНН
Комітет з питань нацбезпеки завершив своє засідання. Прийняття рішення по мобілізаційному законопроекту перенесено на 10 січня.
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на 10 січня прийняття рішення по законопроєкту щодо мобілізації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
"Комітет з питань нацбезпеки завершив своє засідання. Прийняття рішення по мобілізаційному законопроекту перенесено на завтра", - написав Гончаренко.
За його словами, Міноборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків.
Раніше він писав, що завтра мобілізаційний законопроект не буде винесений на розгляд Ради.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, урядовий і 4 альтернативних.
Член комітету з нацбезпеки, народний депутат Соломія Бобровська повідомляла, що урядовий законопроект про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. У Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки до кожної другої статті є зауваження.
Комітет ВР з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики.
Також Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію.