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Комітет нацбезпеки переніс на завтра прийняття рішення щодо законопроєкту про мобілізацію – нардеп

Комітет нацбезпеки переніс на завтра прийняття рішення щодо законопроєкту про мобілізацію – нардеп

Київ • УНН

 • 31688 перегляди

Комітет з питань нацбезпеки завершив своє засідання. Прийняття рішення по мобілізаційному законопроекту перенесено на 10 січня.

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на 10 січня прийняття рішення по законопроєкту щодо мобілізації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

"Комітет з питань нацбезпеки завершив своє засідання. Прийняття рішення по мобілізаційному законопроекту перенесено на завтра", - написав Гончаренко.

За його словами, Міноборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків.

Раніше він писав, що завтра мобілізаційний законопроект не буде винесений на розгляд Ради.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, урядовий і 4 альтернативних.

Член комітету з нацбезпеки, народний депутат Соломія Бобровська повідомляла, що урядовий законопроект про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. У Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки до кожної другої статті є зауваження.

Комітет ВР з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики.

Також Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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