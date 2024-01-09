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Комитет нацбезопасности перенес на завтра принятие решения по законопроекту о мобилизации - нардеп

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 15:59  •  20393 просмотра

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Комитет по вопросам нацбезопасности завершил свое заседание. Принятие решения по мобилизационному законопроекту перенесено на 10 января.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на 10 января принятие решения по законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

"Комитет по вопросам нацбезопасности завершил свое заседание. Принятие решения по мобилизационному законопроекту перенесено на завтра", - написал Гончаренко.

По его словам, Минобороны в своих предложениях соглашается с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужей.

Ранее он писал, что завтра мобилизационный законопроект не будет вынесен на рассмотрение Рады.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировано уже пять версий законопроекта о мобилизации, правительственный и 4 альтернативных.

Член комитета по нацбезопасности, народный депутат Соломия Бобровская сообщала, что правительственный законопроект о мобилизации требует существенной доработки. У Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к каждой второй статье есть замечания.

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.

Также Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Комітет нацбезпеки переніс на завтра прийняття рішення щодо законопроєкту про мобілізацію – нардеп
National Security Committee postpones decision on draft law on mobilization until tomorrow - MP
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