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Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроекті про мобілізацію - нардеп

Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроекті про мобілізацію - нардеп

Київ • УНН

 • 25351 перегляди

Антикорупційний комітет Верховної Ради України визнав законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики і потребує доопрацювання.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики. Про це написав в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Гончаренко, "антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики".

Гончаренко вважає, що у такому вигляді законопроект "приймати категорично не можна".

Нагадаємо

25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявляла, що законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в оригінальному вигляді, буде робота з напрацювання компромісного варіанту проекту закону.

Новий законопроєкт про мобілізацію: у комітеті ВР планують ухвалити рішення орієнтовно 8-9 січня06.01.24, 19:44 • 53215 переглядiв

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