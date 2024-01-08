Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроекті про мобілізацію - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики. Про це написав в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

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Як повідомив Гончаренко, "антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики".

Гончаренко вважає, що у такому вигляді законопроект "приймати категорично не можна".

Нагадаємо

25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявляла, що законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в оригінальному вигляді, буде робота з напрацювання компромісного варіанту проекту закону.

Новий законопроєкт про мобілізацію: у комітеті ВР планують ухвалити рішення орієнтовно 8-9 січня