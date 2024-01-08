Антикоррупционный комитет Рады обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски. Об этом написал в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Гончаренко, "антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски".

Гончаренко считает, что в таком виде законопроект "принимать категорически нельзя".

Напомним,

25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявляла, что законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в оригинальном виде, будет работа по наработке компромиссного варианта проекта закона.

Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января