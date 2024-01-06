Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе должен принять решение по скандальному обновленному законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко, передает УНН со ссылкой на 1+1.

"Мы идем постатейно. В законопроекте о мобилизации есть 73 страницы только сравнительной таблицы. Практически к каждой норме есть вопросы по техническому написанию или определению отношения ее к другим законам. Сейчас идет заслушивание. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января", - сказал Костенко.

Он сообщил, что сегодня, 6 января комитет ВР слушает Министерство финансов относительно средств, которые необходимы для мобилизации.

Законопроект о мобилизации: в Раде планируют наработать компромиссный вариант

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме рассматривает законопроект. Вместе с усилением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое - выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.