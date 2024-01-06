Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января
Комитет Верховной Рады примет решение по обновленному законопроекту о мобилизации на следующей неделе после тщательного рассмотрения.
На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району
Зеленский обещает решительный ответ на российский ракетный обстрел Покровска, в результате которого погибли 11 человек, в том числе дети.
В рф заявили о ракетной атаке на Крым: что известно
По сообщениям, российские ПВО якобы уничтожили шесть украинских ракет "Нептун" над Крымом 6 января.
Зеленский провел совещание по гарантиям безопасности для Украины: что известно
Продолжается соответствующая двусторонняя работа с партнерами - Зеленский провел совещание по гарантиям безопасности.
Спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта: в СБУ рассказали об уникальном подразделении боевых медиков
Боевые медики Службы безопасности Украины, показанные в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", спасают бесчисленное количество жизней на передовой.
Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами
Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.
рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району: 11 погибших, в том числе 5 детей
Российский ракетный обстрел Покровского района унес жизни 11 человек, в том числе 5 детей.
Непогода в Одесской области: людей призывают по возможности оставаться дома завтра
В Одесской области 7 января ожидается непогода с морозом, гололедом и сильным ветром, службы готовы.
В белгороде отменили ночные рождественские богослужения - мэр
Мэр российского белгорода отменил рождественские ночные богослужения в связи с оперативной обстановкой.
Удар рф по Покровску: шесть человек ранены, еще двое могут быть под завалами
Шестеро раненых в результате обстрелов в Донецкой области. По меньшей мере шесть домов разрушены в Покровске, продолжаются спасательные работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.