Новий законопроєкт про мобілізацію: у комітеті ВР планують ухвалити рішення орієнтовно 8-9 січня
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради прийме рішення щодо оновленого законопроекту про мобілізацію наступного тижня після ретельного розгляду.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наступного тижня має ухвалити рішення щодо скандального оновленого законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко, передає УНН із посиланням на 1+1.
"Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Практично до кожної норми є питання щодо технічного написання або визначення відношення її до інших законів. Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня", - сказав Костенко.
Він повідомив, що сьогодні, 6 січня комітет ВР слухає Міністерство фінансів щодо коштів, які необхідні для мобілізації.
Законопроект про мобілізацію: у Раді планують напрацювати компромісний варіант02.01.24, 15:45 • 111761 перегляд
Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі розглядає законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.