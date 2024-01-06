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Новий законопроєкт про мобілізацію: у комітеті ВР планують ухвалити рішення орієнтовно 8-9 січня

Новий законопроєкт про мобілізацію: у комітеті ВР планують ухвалити рішення орієнтовно 8-9 січня

Київ • УНН

 • 53211 перегляди

Комітет Верховної Ради прийме рішення щодо оновленого законопроекту про мобілізацію наступного тижня після ретельного розгляду.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наступного тижня має ухвалити рішення щодо скандального оновленого законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко, передає УНН із посиланням на 1+1.

"Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Практично до кожної норми є питання щодо технічного написання або визначення відношення її до інших законів. Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня", - сказав Костенко.

Він повідомив, що сьогодні, 6 січня комітет ВР слухає Міністерство фінансів щодо коштів, які необхідні для мобілізації.

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Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі розглядає законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

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