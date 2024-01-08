Комітету ВР з нацбезпеки рекомендували доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію - нардеп
Київ • УНН
Комітет Ради рекомендував Комітету з питань національної безпеки доопрацювати законопроект про мобілізацію, включно з альтернативними пропозиціями та новим законопроектом про звільнення військовослужбовців строкової служби.
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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Як повідомив Гончаренко, комітет з соціальної політики одноголосно рекомендував головному комітету по цьому законопроекту (комітету з національної безпеки і оборони) доопрацювати урядовий законопроект з урахуванням альтернативних законопроектів.
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Також рекомендовано розробити окремий законопроект про звільнення строковиків, який би враховував пропозицію про звільнення зі служби строковиків протягом 2 місяців
"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроекту в тому вигляді, в якому він поданий", - написав Гончаренко.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики.
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