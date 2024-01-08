Комитету ВР по нацбезопасности рекомендовали доработать правительственный законопроект о мобилизации - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Гончаренко, комитет по социальной политике единогласно рекомендовал главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.

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Также рекомендовано разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который бы учитывал предложение об увольнении со службы срочников в течение 2 месяцев

"То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он подан", - написал Гончаренко.

Напомним,

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.

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