До кожної другої статті законопроекту про мобілізацію є зауваження - нардеп

Урядовий законопроект про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. У Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки до кожної другої статті є зауваження. Про це розповіла член комітету з нацбезпеки, народний депутат Соломія Бобровська в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

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Як зазначила Бобровська, що є задача поставити законопроект на голосування в найближчі дні, але цей законопроект потребує суттєвого доопрацювання.

"Усі п'ять днів, коли засідав Комітет, і сьогодні ми продовжуємо засідати, йде обговорення по кожній фактично статті, і до кожної другої у нас є зауваження. Вони є або техніко-юридичного характеру, або до самого змісту цих статей", - сказала Бобровська.

За її словами, законопроект потребує змін в кодекси - тобто інші законопроекти.

"В Кодекс про адміністративні правопорушення і в Кримінальний кодекс, де, власне, дуже багато неприємних речей: і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності закладено. І він (другий законопроект – ред.) піде точно у спайці з цим урядовим законопроектом", - зазначила нардеп.

Крім того, вона наголосила, що фракція "Голос" і вона особисто будуть виступати категорично проти таких підвищень, затягування гайок і дозволу поліції затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потребою з'ясування чи персональних даних, чи стоїть людина на обліку.

"Тому що ми знаєм, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті викрадення з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності. Такі речі є неприйнятними, і в українському суспільстві вони не працюють.Тому що українське суспільство дуже часто розуміє: а) або пряник, б) або мотивацію, ідейну в першу чергу. А не закручування, примушування, коли запит у суспільстві є величезний на довіру і справедливість", - резюмувала нардеп.

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