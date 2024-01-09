К каждой второй статье законопроекта о мобилизации есть замечания - нардеп

Правительственный законопроект о мобилизации требует существенной доработки. У Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к каждой второй статье есть замечания. Об этом рассказала член комитета по нацбезопасности, народный депутат Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как отметила Бобровская, что есть задача поставить законопроект на голосование в ближайшие дни, но этот законопроект требует существенной доработки.

"Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они есть или технико-юридического характера, или к самому содержанию этих статей", - сказала Бобровская.

По ее словам, законопроект требует изменений в кодексы - то есть другие законопроекты.

"В Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, где, собственно, очень много неприятных вещей: и увеличение штрафов, а также повышение уголовной ответственности заложено. И он (второй законопроект - ред.) пойдет точно в спайке с этим правительственным законопроектом", - отметила нардеп.

Кроме того, она подчеркнула, что фракция "Голос" и она лично будут выступать категорически против таких повышений, затягивания гаек и разрешения полиции задерживать человека от трех часов до трех суток с необходимостью выяснения или персональных данных, стоит ли человек на учете.

"Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц людей, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности. Такие вещи неприемлемы, и в украинском обществе они не работают, потому что украинское общество очень часто понимает: а) или пряник, б) или мотивацию, идейную в первую очередь. А не закручивание, принуждение, когда запрос в обществе есть огромный на доверие и справедливость", - резюмировала нардеп.

Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.

Также Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации.