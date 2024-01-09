У ВР зареєстровано п'ять законопроєктів про мобілізацію. Очікується рішення комітету

У Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, урядовий і 4 альтернативних. На 10 годину призначений комітет з питань оборони, де буде ухвалено рішення по законопроєкту. Про це повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Станом на ранок вже в Раді 5 версій законопроєкту про мобілізацію (урядовий і 4 альтернативних). Сьогодні строк подачі альтернативних законопроектів закінчився, тому, напевно, це весь перелік. Плюс, згідно з Регламентом, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на комітеті - повідомив Железняк у Telegram.

За його словами, вранці було закрите обговорення у спікера з фракціями по закону.

На 10:00 вже призначений комітет з питань оборони, де і буде ухвалено рішення по законопроєкту. При тому досі невідомо, яке воно буде - зазначив Железняк.

Наприклад, законопроєкт №10378-4 пропонує, що працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, працівники суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та фізичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, за яких роботодавці сплачують щомісячну плату за відстрочку від призову у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Відсутність такої оплати до 25 числа поточного місяця є підставою для ненадання відстрочки військовозобов’язаному.

Також пропонується, що в одному навчально-тренувальному центрі проходять навчання одночасно не більше ніж 50 військовозобов’язаних. Строк проходження навчання становить шість місяців. Мобілізація військовозобов’язаних, що проходять навчання в Центрі, заборонена.

У законопроєкті №10378-3 пропонується зберегти граничний вік призову на строкову службу на рівні 27 років.

Також пропонується демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяців, з яких 8 місяців у зоні бойових дій.

Доповнення

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики.