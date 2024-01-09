В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета
Киев • УНН
В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.
В Верховной Раде зарегистрировано уже пять версий законопроекта о мобилизации, правительственный и 4 альтернативных. На 10 часов назначен комитет по вопросам обороны, где будет принято решение по законопроекту. Об этом сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
По состоянию на утро уже в Раде 5 версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4 альтернативных). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому, наверное, это весь перечень. Плюс, согласно Регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на комитете
По его словам, утром было закрытое обсуждение у спикера с фракциями по закону.
На 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При этом до сих пор неизвестно, какое оно будет
Например, законопроект №10378-4 предлагает, что работники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, работники субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и физических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке как физические лица-предприниматели, за которых работодатели платят ежемесячную плату за отсрочку от призыва в размере одной минимальной заработной платы. Отсутствие такой оплаты до 25 числа текущего месяца является основанием для непредоставления отсрочки военнообязанному.
Также предлагается, что в одном учебно-тренировочном центре проходят обучение одновременно не более 50 военнообязанных. Срок прохождения обучения составляет шесть месяцев. Мобилизация военнообязанных, проходящих обучение в Центре, запрещена.
В законопроекте №10378-3 предлагается сохранить предельный возраст призыва на срочную службу на уровне 27 лет.
Также предлагается демобилизация (по собственному желанию) военнослужащих, которые во время действия военного положения выслужили не менее 24 месяцев, из которых 8 месяцев в зоне боевых действий.
Дополнение
Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации.
Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.
В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета
В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.
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