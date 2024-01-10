Повістки через е-пошту та відстрочка для інвалідів: у Комітеті з нацбезпеки повідомили, що хочуть змінити

Комітет ВР з нацбезпеки хоче змінити в законопроєкті про мобілізацію норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Чернєв сподівається, що сьогодні Комітет прийде до консенсусу щодо законопроєкту.

Ми ще не прийняли рішення в Комітеті в якому вигляді та яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що це буде все ж таки буде вирішено сьогодні. Зранку в нас була нарада. Ми проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного. Я сподіваюся, що ми дійдемо консенсусу сьогодні й тоді вже може бути направлено цей законопроєкт в зал з якоюсь рекомендацією від комітету

Він зазначив, Міноборони конструктивно налаштоване та чує Комітет з нацбезпеки.

Я сподіваюсь, що фінальна версія з нашими пропозиціями буде збалансована максимально, тому що точно не має бути антиконституційних норм щодо порушення прав людини, але разом з тим ми розуміємо, що мобілізація має продовжуватися. Наприклад повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Тобто це не можливо проконтролювати, неможливо з’ясувати чи це отримала людина. Або питання по вилученню з відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої та третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації