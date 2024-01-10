Повістки через е-пошту та відстрочка для інвалідів: у Комітеті з нацбезпеки повідомили, що хочуть змінити
Київ • УНН
Комітет з питань національної безпеки України прагне внести зміни до повісток про призов та відстрочки від призову, в тому числі для інвалідів, і прагне досягти консенсусу щодо цього законопроекту.
Комітет ВР з нацбезпеки хоче змінити в законопроєкті про мобілізацію норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Чернєв сподівається, що сьогодні Комітет прийде до консенсусу щодо законопроєкту.
Ми ще не прийняли рішення в Комітеті в якому вигляді та яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що це буде все ж таки буде вирішено сьогодні. Зранку в нас була нарада. Ми проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного. Я сподіваюся, що ми дійдемо консенсусу сьогодні й тоді вже може бути направлено цей законопроєкт в зал з якоюсь рекомендацією від комітету
Він зазначив, Міноборони конструктивно налаштоване та чує Комітет з нацбезпеки.
Я сподіваюсь, що фінальна версія з нашими пропозиціями буде збалансована максимально, тому що точно не має бути антиконституційних норм щодо порушення прав людини, але разом з тим ми розуміємо, що мобілізація має продовжуватися. Наприклад повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Тобто це не можливо проконтролювати, неможливо з’ясувати чи це отримала людина. Або питання по вилученню з відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої та третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації
Окрім того, він зазначив, що Комітет пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.
Доповнення
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на 10 січня прийняття рішення по законопроєкту щодо мобілізації.
Член комітету з нацбезпеки, народний депутат Соломія Бобровська повідомляла, що урядовий законопроект про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. У Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки до кожної другої статті є зауваження.