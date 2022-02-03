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Возвращение к жизни: все больше стран ослабляют ограничения по коронавирусу

Возвращение к жизни: все больше стран ослабляют ограничения по коронавирусу

Киев • УНН

 • 21205 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. С каждым днём все больше стран ослабляют карантинные ограничения и возвращаются к нормальной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Поздние вечеринки в клубах, походы в кинотеатр, выходы без масок в общественных местах: все это стало доступным в некоторых странах Европы и Северной Америки. Шаг за шагом все больше стран смягчают свои ограничения в отношении COVID-19 на фоне надежд, что волна омикрон прошла свой пик.

Новый штамм коронавируса вызвал ещё больше случаев заболеваемости. Во всём мире за последние 10 недель — 90 миллионов заболеваний. Это больше чем всего за 2020 год.

Но на этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что некоторые страны теперь могут тщательно смягчить правила, если у них высокий уровень вакцинированных граждан и эпидемиологические тенденции движутся в правильном направлении.

Наибольший прогресс наблюдается в Европе, которая в течение многих месяцев была мировым эпицентром пандемии, а также в Южной Африке и Соединенных Штатах.

Соединенные штаты Америки

В США местные лидеры штатов объявили об облегчении. Город Денвер отменяет требования по подтверждению вакцинации и масок для предприятий и общественных мест.

Губернатор Нью-Йорка планирует на следующей неделе рассмотреть вопрос о сохранении использования масок, хотя количество случаев госпитализаций резко сократились. В Нью-Йорке в среднем регистрируется 4200 случаев в день, по сравнению с 41 000 в течение первой недели января.

Европа

Уже на этой неделе свои карантинные ограничения смягчили Франция и Германия, а на прошлой неделе Англия отменила почти все внутренние ограничения. Чтобы попасть в общественные места не нужены сертификат о вакцинации и маска, а порядок работы на дому отменен. Действует лишь одно условие — для тех, у кого положительный результат теста - изоляция.

“Теперь нам пора вернуть нашу повседневную жизнь”, — сказала во вторник министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Керкол. Во вторник скандинавская страна отменила ограничения на частные собрания не более 10 человек. Люди могут снова сидеть вместе на мероприятиях с фиксированными местами, а спортивные мероприятия могут проходить как и до пандемии.

В столице Дании через день, после облегчения карантина, всё равно многие люди все ещё носили маски на улицах и в магазинах.

В среду Швейцария отменила требования к работе на дому и объявила о планах смягчения других ограничений в ближайшие недели. Правительство страны заявило, что несмотря на рекордно высокие показатели заражения, больницы не были перегружены, а заполняемость отделений интенсивной терапии упала еще больше.

Италия ещё имеет закрытые границы до 15 февраля. Попасть в страну можно лишь по предъявлении веской причины.

Австрия планирует уменьшить ограничения уже в этом месяце, чтобы позволить ресторанам работать дольше.

Греция приказала штрафовать людей в возрасте от 60 лет, которые отказываются от вакцинации.

Другие континенты

Африка, Азия и другие континенты ведут себя более осторожнее. Некоторые из стран имеют высокие показатели вакцинации, но лидеры придерживаются более жестких мер карантина или даже усиливают их.

Тихоокеанскую островную страну Тонга закрыли в среду после того, как обнаружили инфекции в двух портовых работников, которые оказывали помощь после извержения вулкана и цунами. Страна была без вирусов.

А вот Новая Зеландия открыла границы для туристов и сняла ограничения для вакцинированных находиться на карантине. Но это не касается, если тест положительный.

На Этой неделе Южная Африка объявила о выходе из четвертой волны карантина, заявив, что научные исследования показывают, что иммунитет достиг от 60% до 80%. Ношение масок все ещё является обязательным, но комендантский час отменён. С марта 2020 школы в этой стране работали частично, и не всегда, но со следующей недели заработают полностью.

Добавим

По состоянию на 3 февраля коронавирусной инфекцией в мире заболело более 385 млн человек.

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