Повернення до життя: все більше країн послаблюють обмеження щодо коронавірусу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53803 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87955 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97691 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 125598 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132825 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115287 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133628 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167654 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179370 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215593 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206220 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279389 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73714 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50863 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69282 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279365 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206200 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 303059 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421672 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 19152 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69282 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102309 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139553 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164242 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Повернення до життя: все більше країн послаблюють обмеження щодо коронавірусу

Повернення до життя: все більше країн послаблюють обмеження щодо коронавірусу

Київ • УНН

 • 21212 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. З кожним днем все більше країн послаблюють карантинні обмеження та повертаються до нормального життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Пізні вечірки в клубах, походи в кінотеатр, виходити без масок у громадських місцях: все це стало доступним в деяких країнах Європи та Північної Америки. Крок за кроком все більше країн пом’якшують свої обмеження щодо COVID-19 на тлі сподівань, що хвиля омікрон пройшла свій пік.

Новий штам коронавірусу спричинив ще більше випадків захворюваності. У всьому світі за останні 10 тижнів — 90 мільйонів захворювань. Це більше ніж було зафіксовано протягом усього 2020 року.

Але цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що деякі країни тепер можуть ретельно пом’якшити правила, якщо у них високий рівень вакцинованих громадян та епідеміологічні тенденції рухаються в правильному напрямку.

Найбільший прогрес спостерігається в Європі, яка протягом багатьох місяців була світовим епіцентром пандемії, а також у Південній Африці та Сполучених Штатах.

Сполучені штати Америки

У США місцеві лідери штатів оголосили про полегшення. Місто Денвер скасовує вимоги щодо підтвердження вакцинації та масок для підприємств і громадських місць.

Губернатор Нью-Йорка планує наступного тижня розглянути питання про збереження використання масок у той час, хоч і кількість випадків госпіталізацій різко скоротилися. У Нью-Йорку в середньому реєструється 4200 випадків на день, у порівнянні з 41 000 протягом першого тижня січня.

Європа

Вже цього тижня свої карантинні обмеження пом’якшили Франція та Німеччина, а минулого тижня Англія скасувала майже всі внутрішні обмеження. Аби потрапити в громадські місця не потрібен сертифікат про вакцинацію і маска, а порядок роботи на дому скасовано. Діє лише одна умова — для тих, у кого позитивний результат тесту — ізоляція.

“Тепер нам настав час повернути наше повсякденне життя”, — сказала у вівторок міністр охорони здоров’я Норвегії Інгвільд Кєркол. У вівторок скандинавська країна скасувала обмеження на приватні зібрання не більше 10 осіб. Люди можуть знову сидіти разом на заходах із фіксованими місцями, а спортивні заходи можуть проходити як і до пандемії.

У столиці Данії через день, після полегшення карантину, всерівно багато людей все ще носили маски на вулицях і в магазинах.

У середу Швейцарія скасувала вимоги щодо роботи на дому та оголосила про плани пом’якшення інших обмежень у найближчі тижні. Уряд країни заявив, що незважаючи на рекордно високі показники зараження, лікарні не були перевантажені, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії впала ще більше.

Італія ще має закриті кордони до 15 лютого. Потрапити в країну можна лише за пред'яви вагомої причини. Австрія планує зменшити обмеження вже цього місяця, аби дозволити ресторанам працювати довше. Греція наказала штрафувати людей віком від 60 років, які відмовляються від вакцинації.

Інші континенти

Африка, Азія та інші континенти поводяться більш обережніше. Деякі з країн мають високі показники вакцинації, але їх лідери дотримуються жорсткіших заходів карантину або навіть посилюють їх. 

Тихоокеанську острівну країну Тонга закрили в середу після того, як виявили інфекції у двох портових працівників, які надавали допомогу після виверження вулкану та цунамі. Країна була без вірусів. 

А от Нова Зеландія відкрила кордони для туристів та зняла обмеження для вакцинованих перебувати на карантині. Але це не стосується, якщо тест позитивний.

Цього тижня Південна Африка оголосила про вихід з четвертої хвилі карантину, заявивши, що наукові дослідження показують, що імунітет досяг від 60% до 80%. Носіння масок все ще є обов’язковим, але комендантську годину скасовано. З березня 2020 року школи у цій країні працювали частково, та й не завжди, але з наступного тижня повністю запрацюють.

Додамо

Станом на 3 лютого коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 385 млн людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83