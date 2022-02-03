Повернення до життя: все більше країн послаблюють обмеження щодо коронавірусу

Пізні вечірки в клубах, походи в кінотеатр, виходити без масок у громадських місцях: все це стало доступним в деяких країнах Європи та Північної Америки. Крок за кроком все більше країн пом’якшують свої обмеження щодо COVID-19 на тлі сподівань, що хвиля омікрон пройшла свій пік.

Новий штам коронавірусу спричинив ще більше випадків захворюваності. У всьому світі за останні 10 тижнів — 90 мільйонів захворювань. Це більше ніж було зафіксовано протягом усього 2020 року.

Але цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що деякі країни тепер можуть ретельно пом’якшити правила, якщо у них високий рівень вакцинованих громадян та епідеміологічні тенденції рухаються в правильному напрямку.

Найбільший прогрес спостерігається в Європі, яка протягом багатьох місяців була світовим епіцентром пандемії, а також у Південній Африці та Сполучених Штатах.

Сполучені штати Америки

У США місцеві лідери штатів оголосили про полегшення. Місто Денвер скасовує вимоги щодо підтвердження вакцинації та масок для підприємств і громадських місць.

Губернатор Нью-Йорка планує наступного тижня розглянути питання про збереження використання масок у той час, хоч і кількість випадків госпіталізацій різко скоротилися. У Нью-Йорку в середньому реєструється 4200 випадків на день, у порівнянні з 41 000 протягом першого тижня січня.

Європа

Вже цього тижня свої карантинні обмеження пом’якшили Франція та Німеччина, а минулого тижня Англія скасувала майже всі внутрішні обмеження. Аби потрапити в громадські місця не потрібен сертифікат про вакцинацію і маска, а порядок роботи на дому скасовано. Діє лише одна умова — для тих, у кого позитивний результат тесту — ізоляція.

“Тепер нам настав час повернути наше повсякденне життя”, — сказала у вівторок міністр охорони здоров’я Норвегії Інгвільд Кєркол. У вівторок скандинавська країна скасувала обмеження на приватні зібрання не більше 10 осіб. Люди можуть знову сидіти разом на заходах із фіксованими місцями, а спортивні заходи можуть проходити як і до пандемії.

У столиці Данії через день, після полегшення карантину, всерівно багато людей все ще носили маски на вулицях і в магазинах.

У середу Швейцарія скасувала вимоги щодо роботи на дому та оголосила про плани пом’якшення інших обмежень у найближчі тижні. Уряд країни заявив, що незважаючи на рекордно високі показники зараження, лікарні не були перевантажені, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії впала ще більше.

Італія ще має закриті кордони до 15 лютого. Потрапити в країну можна лише за пред'яви вагомої причини. Австрія планує зменшити обмеження вже цього місяця, аби дозволити ресторанам працювати довше. Греція наказала штрафувати людей віком від 60 років, які відмовляються від вакцинації.

Інші континенти

Африка, Азія та інші континенти поводяться більш обережніше. Деякі з країн мають високі показники вакцинації, але їх лідери дотримуються жорсткіших заходів карантину або навіть посилюють їх.

Тихоокеанську острівну країну Тонга закрили в середу після того, як виявили інфекції у двох портових працівників, які надавали допомогу після виверження вулкану та цунамі. Країна була без вірусів.

А от Нова Зеландія відкрила кордони для туристів та зняла обмеження для вакцинованих перебувати на карантині. Але це не стосується, якщо тест позитивний.

Цього тижня Південна Африка оголосила про вихід з четвертої хвилі карантину, заявивши, що наукові дослідження показують, що імунітет досяг від 60% до 80%. Носіння масок все ще є обов’язковим, але комендантську годину скасовано. З березня 2020 року школи у цій країні працювали частково, та й не завжди, але з наступного тижня повністю запрацюють.

Додамо

Станом на 3 лютого коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 385 млн людей.