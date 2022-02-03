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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65086 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Вранці у Києві утворилися затори: де "тягнучка"

Вранці у Києві утворилися затори: де "тягнучка"

Київ • УНН

 • 19469 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 8:15 четверга, 3 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Правди, Степана Бандери, Леся Курбаса та Голосіївському.

Окрім цього, рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Максима Кривоноса, Коперника, Глибочицькою, Юрія Іллєнка, Новокостянтинівською, Богатирською, Набережно-Хрещатицькою, Саксаганського, Жилянською, Олени Теліги, Дегтярівською, Великою Васильківською, Щусєва.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Петра Григоренка, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича. Рух також ускладнено на вулицях Попудренка, Ревуцького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Гната Хоткевича, Кіото.

Рух на мосту Патона був ускладнений у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

У східній та південно-східній частині України сьогодні помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; у південних та східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби 7-12° морозу.

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