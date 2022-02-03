Вранці у Києві утворилися затори: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 8:15 четверга, 3 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Правди, Степана Бандери, Леся Курбаса та Голосіївському.
Окрім цього, рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Максима Кривоноса, Коперника, Глибочицькою, Юрія Іллєнка, Новокостянтинівською, Богатирською, Набережно-Хрещатицькою, Саксаганського, Жилянською, Олени Теліги, Дегтярівською, Великою Васильківською, Щусєва.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Петра Григоренка, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича. Рух також ускладнено на вулицях Попудренка, Ревуцького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Гната Хоткевича, Кіото.
Рух на мосту Патона був ускладнений у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
У східній та південно-східній частині України сьогодні помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; у південних та східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби 7-12° морозу.