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15 марта, 19:03 • 106123 просмотра

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Утром в Киеве образовались пробки: где "тянучка"

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 3 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Правды, Степана Бандеры, Леся Курбаса и Голосеевском.

Кроме этого, движение затруднено по улицам Вадима Гетьмана, Максима Кривоноса, Коперника, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Новоконстантиновской, Богатырской, Набережно-Крещатицкой, Саксаганского, Жилянской, Елены Телиги, Дегтяревской, Большой Васильковской, Щусева.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Петра Григоренко, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича. Движение также затруднено на улицах Попудренко, Ревуцкого, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Гната Хоткевича, Киото.

Движение на мосту Патона было осложнено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.

Дополнение

В восточной и юго-восточной части Украины сегодня умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°; в южных и восточных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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