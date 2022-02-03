Кількість вакцинованих бустером від COVID-19 українців наблизилася до 400 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,7 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 398 тисяч осіб. При цьому загалом зробили 30,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 73 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 2 лютого в Україні 73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.