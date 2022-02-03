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Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев приблизилось к 400 тысячам

Киев • УНН

 • 16972 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,7 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 398 тысяч человек. При этом в целом сделали 30,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 73 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 2 февраля в Украине 73 195 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу - 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу - 20 826 человек.

От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 396 723 человека, получили две дозы - 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу - 18 728 человек, бустерную дозу - 398 374 человека. Всего проведено 30 514 023 прививки.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.

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