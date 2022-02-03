Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев приблизилось к 400 тысячам

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,7 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 398 тысяч человек. При этом в целом сделали 30,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 73 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.