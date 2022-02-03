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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нова Зеландія скасувала карантин для туристів і знову відкриє свої кордони

Нова Зеландія скасувала карантин для туристів і знову відкриє свої кордони

Київ • УНН

 • 25484 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уряд Нової Зеландії сьогодні заявив, що припиняє карантин для туристів та відкриє свої кордони. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Про пом'якшення карантину заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сьогодні зранку під час оголошення планів уряду.

З початку пандемії Нова Зеландія ввела одні з найсуворіших обмежень у світі під час контролю на кордоні. Більшість приїжджих мандрівників повинні провести 10 днів у карантинному готельному номері під наглядом військових військові.

Спочатку ці заходи врятували тисячі життів і дозволили Новій Зеландії ліквідувати та частково контролювати кілька спалахів коронавірусу. Додому не могли потрапити тисячі жителів Нової Зеландії. 

Минулого тижня вагітна новозеландська журналістка Шарлотта Белліс, яка застрягла в Афганістані заявила, що не може повернутися додому для пологів. Чиновники Нової Зеландії спочатку відхилили її прохання, але після міжнародного розголосу  запропонували їй місце на карантині, на що вона погодилася.

Нагадаємо

Франція та Німеччина теж полеглиши карантинні норми на території своїх держав.

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