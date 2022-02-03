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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Німеччина послабила карантинні обмеження

Німеччина послабила карантинні обмеження

Київ • УНН

 • 19938 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Німеччина послабила карантинні обмеження, тепер дозволені масові заходи. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters. 

Деталі

Німеччина дозволить відвідувати масові заходи на відкритому повітрі з чисельністю глядачів до 10 000, а у закритому приміщені до 4 000 відвідувачів. Нові правила набирають чинності, як тільки федеральні землі оновлять свої правила.

Загалом таке рішення узгодили 16 федеративних земель. Усім відвідувачам необхідно носити маски. Знадобляться підтвердження вакцинації або одужання, а також статус повторного щеплення або негативний результат тесту, залежно від стану.

Події, які не кваліфікуються як національні головні події з понад 2000 глядачів, все ще підпадають під дію державних правил.

У середу Німеччина побила новий рекорд коронавірусу: за 24 години було зареєстровано ще 208 498 випадків захворювання, що перевищило 10 мільйонів випадків зараження загалом. 

Додамо

Щоденна кількість заражень COVID-19 у столиці Японії Токіо вперше перевищила 20 тисяч осіб.

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